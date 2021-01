O prefeito de Manaus, David Almeida, reafirma a transparência no processo de vacinação contra a Covid-19 e não admitirá e nem compactuará com eventuais atos individuais de favorecimento à prioridade definidas pelo Ministério da Saúde para a fila da vacinação.

Registra ainda que a construção da lista de vacinação das redes de média e alta complexidade, do governo do Estado (Hospitais, SPAs e UPAs) são de inteira responsabilidade dos gestores das respectivas unidades de saúde.Desde já, o prefeito de Manaus anuncia a criação de uma Comissão de Ética e Disciplina para apurar e impor as sanções cabíveis no âmbito municipal.