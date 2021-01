SOS Vicinais vai beneficiar cerca de 2 mil pessoas em 2021

O Governo do Amazonas iniciará nos próximos meses a nova fase do Programa SOS Vicinais, da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), nos municípios de Boca do Acre, Humaitá, Manicoré (Distrito de Matupi), Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba e Itacoatiara. Os recursos, da ordem de R$ 8 milhões, estão destinados para recuperação de 200 quilômetros de estradas em 16 comunidades, atendendo aproximadamente 2 mil famílias de produtores rurais.

O Programa SOS Vicinais é executado pela Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf/Sepror), que informou sobre a nova fase.

Segundo o secretário executivo, Airton Schneider, a gerência de Engenharia e Agroindústria está trabalhando na formatação desta fase do programa, cujo material técnico deverá estar concluído em uma semana, inclusive com a definição das comunidades beneficiadas, seguindo-se outras fases de procedimentos legais até à licitação, contratação e liberação das obras, o que deverá acontecer dentro de um prazo de 90 dias.

“Durante todo o processo ainda há de se levar em conta a situação gerada pela pandemia causada pelo coronavírus, que assola todo o Amazonas, e que também é um dos fatores a serem considerados para que o Governo do Estado possa determinar o início das obras”, esclareceu Airton.

Por sua vez, o engenheiro da Sepror, Willace Lima de Souza, destacou outros procedimentos que também são levados em conta para execução de cada parte do projeto, como os custos com a logística para fazer chegar a cada município beneficiado, as máquinas, equipamentos e a mão de obra operacional.

“Essa questão da logística é peculiar a cada município. Aqueles da Região Metropolitana apresentam mais facilidade pela proximidade de Manaus. As maiores dificuldades estão na região sul do Amazonas (Boca do Acre, Humaitá e Manicoré)”, lembrou Willace.

Balanço – Em 2020, mesmo com todas as dificuldades geradas pela pandemia da Covid-19, o governo amazonense não deixou de atender às necessidades de trafegabilidade e escoamento da produção de quatro comunidades na área rural de Manaus. Por meio do SOS Vicinais, foram recuperados 55 trechos, totalizando 40 quilômetros, beneficiando 542 famílias de produtores. O investimento foi da ordem de R$ 1,9 milhão.

Os trabalhos executados dentro do programa SOS Vicinais promovem a recuperação de estradas em situação intrafegável, resultado de intensas chuvas regionais, porém sem descuidar da parte ambiental. Todas as obras seguem as exigências da legislação junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).