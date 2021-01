Prefeitura de Manaus realiza palestra on-line sobre saúde mental com servidores da Semed

Com o objetivo de sensibilizar os servidores da rede municipal de ensino para a qualidade da saúde mental no atual momento da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Manaus realiza a palestra on-line “Cuidar da Saúde mental é Cuidar da Vida”, nesta quinta-feira, 21/1,às 14h30, pelo link: meet.google.com/fzp-trdz-fwn. O evento faz parte da campanha Janeiro Branco, do Ministério da Saúde (MS).

A palestra é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Gerência de Desenvolvimento do Servidor (GDS), e tem como uma das prioridades tratar os servidores de forma humanizada.

A gerente da GDS da Semed, Wania Braga, ressaltou a importância da primeira ação de 2021 para ajudar os servidores a superar os desafios que vão encontrar durante o ano. “A campanha Janeiro Branco chama a atenção para a prevenção da saúde mental e com a pandemia sabemos que toda a sociedade está abalada com estes episódios que provocam danos à saúde física e mental. A Covid-19 alterou as relações interpessoais, exigindo distância de familiares e amigos. A palestra reforça os cuidados de prevenção à saúde mental que podemos sofrer”, explicou.

A convidada para a conferência éa especialista em psicologia clínica Simone Regina de Melo Russo, que tem formação em terapia focada nas emoções, é especialista em psicologia clínica e terapias cognitivas e pós-graduada em psicopatologia clínica.

Para ela, a temática tem uma relevância fundamental para os servidores que irão acompanhá-la.

“Penso que trabalhar a temática da saúde mental é sempre de enorme importância, e nesse momento em que a saúde de todos está em xeque, é ainda mais importante, e diria que é fundamental. Considerando que em meio a tanta insegurança, dores e perdas, precisamos nos manter funcionais, cuidarmos de nosso equilíbrio e sanidade mental, que pode fazer muita diferença nas nossas próprias vidas e na daqueles que nos cercam. Cuidar de si, da sua saúde mental, também é uma forma de cuidar da vida e de todos”, disse.

Programação

A cada ano, a GDS da Semed trabalha na campanha de prevenção à saúde do servidor ou na realização de eventos para estimular a valorização e autoestima dos servidores. Dentro da programação anual, está prevista para fevereiro a palestra sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Em março, no Dia Internacional da Mulher, o empoderamento das servidoras da rede. Em maio, será trabalhado a autoestima e a valorização das servidoras mães, além de outras temáticas ao longo do ano.