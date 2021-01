Ministério da Saúde envia 282 mil doses da vacina contra Covid-19 para Amazonas, 26 mil a mais que o previsto

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), iniciou hoje (19/01) a distribuição de 282 mil doses da vacina contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), 26 mil doses a mais que o previsto inicialmente. De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), do MS, a prioridade na primeira fase é a vacinação de indígenas aldeados maiores de 18 anos, trabalhadores da saúde, idosos e pessoas com deficiência (PcDs) atendidos em instituições.

De acordo com a FVS-AM, foram distribuídos lotes com as duas primeiras doses da vacina aos municípios do interior, com exceção de cidades da região metropolitana de Manaus e da própria capital, que receberam o quantitativo equivalente à primeira dose (ver lista de quantidades por município). No total, foram distribuídas, nesta terça-feira, 221.593 doses para capital e interior.

Em Nota Técnica enviada às coordenações estaduais, o Ministério da Saúde informa que como a primeira remessa de vacinas não atenderá todo o público-alvo da primeira fase, a seleção de prioridades neste grupo é necessária. As recomendações definem, ainda, que devem ser garantidas as duas doses para os grupos em localizações mais remotas para que não haja qualquer prejuízo em caso de fim do estoque.

Sendo assim, as quantidades distribuídas e enviadas para os municípios do interior do Estado devem ser suficientes para o atendimento da população indígena aldeada maior de 18 anos e de 34% dos trabalhadores da saúde. Ou seja, somente no Amazonas foram distribuídas 181.521 doses no interior, com foco nesses dois grupos.

Vale ressaltar que os municípios ainda não receberam as vacinas em sua totalidade para a primeira fase, o que ocorrerá quando novos lotes forem entregues pelo MS. O Governo do Amazonas ainda aguarda a chegada das 50 mil doses doadas pelo Governo de São Paulo.

Para Manaus, as 40.072 doses disponibilizadas são para atendimento dos trabalhadores da saúde, idosos com mais de 60 anos institucionalizados, pessoas com deficiência maiores de 18 anos também institucionalizadas, além dos indígenas aldeados maiores de 18 anos. O quantitativo já entregue à Prefeitura de Manaus corresponde à primeira dose da vacina.

O quantitativo da segunda dose da capital e municípios da região metropolitana continua armazenada nos contêineres frigorificados da FVS-AM. Ao todo, há 60.407 doses armazenadas.

A Nota Técnica orientativa do MS informa que “à medida em que o laboratório disponibilizar novos lotes de vacina, o Programa Nacional de Imunizações irá dispor de novas grades de distribuição e cronogramas de vacinação dos grupos prioritários, conforme previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19”.

A distribuição aos municípios será feita de forma gradativa, conforme forem realizadas as entregas do MS. As próximas doses recebidas serão direcionadas para atendimento ainda dos grupos prioritários da primeira fase.

Grupos da primeira fase – Totalizando 262.142 pessoas no Amazonas, o grupo da primeira fase é composto por: povos indígenas aldeados, trabalhadores da saúde, pessoas com 75 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e PcDs institucionalizados.

Lista de doses enviadas aos municípios

Alvarães (1.034)

Amaturá (5.162)

Anamã (383)

Anori (51)

Apuí (89)

Atalaia do Norte (7.563)

Autazes (5.928)

Barcelos (3.561)

Barreirinha (3.666)

Benjamim Constant (15.255)

Beruri (650)

Boa Vista do Ramos (235)

Boca do Acre (2.825)

Borba (3.374)

Caapiranga (64)

Canutama (301)

Carauari (491)

Careiro (413)

Careiro da Várzea (960)

Coari (905)

Codajás (94)

Eirunepé (2.926)

Envira (1.256)

Fonte Boa (1.446)

Guajará (106)

Humaitá (1.137)

Ipixuna (1.499)

Iranduba (346)

Itacoatiara (1.061)

Itamarati (1.424)

Itapiranga (51)

Japurá (462)

Juruá (284)

Jutaí (4.900)

Lábrea (6.211)

Manacapuru (730)

Manaquiri (869)

Manaus (40.072)

Manicoré (1.866)

Maraã (729)

Maués (3.444)

Nhamundá (625)

Nova Olinda (391)

Novo Aripuanã (256)

Novo Airão (249)

Parintins (1.069)

Pauini (2.630)

Presidente Figueiredo (265)

Rio Preto da Eva (751)

Santa Isabel do Rio Negro (5.826)

Santo Antônio do Içá (9.553)

São Gabriel da Cachoeira (27.968)

São Paulo de Olivença (17.850)

São Sebastião dó Uatumã (125)

Silves (63)

Tabatinga (20.745)

Tapauá (2.440)

Tefé (1.873)

Tonantins (4.396)

Uarini (421)

Urucará (166)

Urucurituba (108)