Inicia montagem de usinas de oxigênio em enfermaria de campanha no Delphina Aziz

Começou, na tarde desta terça-feira (19/01), a montagem das duas usinas de oxigênio que vão atender a enfermaria de campanha montada no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, referência no tratamento da Covid-19 no Amazonas.

Os seis tanques que irão armazenar o oxigênio, o compressor e usina já estão no local. Ao todo, sete usinas de oxigênio foram requisitadas administrativamente pelo Ministério da Saúde e encaminhadas para a rede estadual de saúde no último domingo (17/01).

As usinas em processo de instalação no Delphina produzem, juntas, 26 metros cúbicos do insumo, por hora, e irão atender a demanda dos 50 leitos que fazem parte da estrutura da enfermaria de campanha. A expectativa é de que as usinas do Delphina sejam montadas em três dias. As estruturas darão maior autonomia no abastecimento do insumo necessário aos hospitais.

Usinas para o interior – Além das usinas geradoras de oxigênio requisitadas administrativamente pelo Governo Federal, o Governo do Amazonas recebe, nesta quarta-feira (20/01), cinco usinas independentes para a produção de oxigênio, doadas pelo Hospital Sírio Libanês, de São Paulo. O material será encaminhado às unidades de saúde do interior.