Dioa realiza transporte de cilindros de oxigênio para o município de Careiro Castanho

Sob o comando da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) realizou, na tarde de terça-feira (19/01), o transporte de cinco cilindros de oxigênio para o município de Careiro Castanho (a 126 quilômetros de Manaus). A ação faz parte da operação “Pela vida”, realizada pelo sistema de segurança no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Amazonas.

De acordo com o comandante do Dioa, tenente-coronel Helliton Silva, os agentes foram acionados por volta das 13h pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, solicitando o apoio do Águia 02. “Por conta do peso dos cilindros, nós realizamos dois voos para descarregar o material na unidade hospitalar do município. Nossa aeronave está à disposição para realizar quantos transportes forem necessários nessa missão”, afirmou.

Ainda segundo o comandante, todos os dias a aeronave do Dioa está realizando transporte de cilindros para os municípios do Amazonas.