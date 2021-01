ADS fornece recursos para ajudar no combate à Covid-19

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), em ato de solidariedade para com os que estão em tratamento da Covid-19, está mobilizando recursos para auxiliar o Governo do Amazonas no enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. A iniciativa inclui compra de insumos para hospitais da capital e logística para cilindros de oxigênio.

No total, foram disponibilizados pela ADS cerca de 32 climatizadores; 11 tendas, sendo uma 4×4, duas 5×7, duas 5×5 e seis 10×10; 150 cadeiras; e 30 mesas.

“Por conta do decreto governamental, paramos com as viagens e com os transportes de alimentos. Com isso, passamos a dar suporte na logística dos cilindros de oxigênio e demais materiais hospitalares em Manaus. Além disso, disponibilizamos itens e alguns de nossos colaboradores que não fazem parte do grupo de risco para ajudar nessa causa”, disse o presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho.

Os materiais foram entregues aos hospitais João Lúcio, Platão Araújo e 28 de Agosto, na Central de Medicamento do Amazonas (Cema), na Fundação Allan Kardec e no posto flutuante de fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) no rio Negro. Há ainda uma demanda para fornecer produtos aos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) de Manaus.

“Estamos com solicitação para atender mais seis unidades de SPAs com tendas, climatizadores, mesas e cadeiras, porém está sendo feito o levantamento dos espaços para definir os tamanhos das tendas”, explicou o diretor técnico da ADS, Tomás Sanches.

Solidariedade – Sensibilizados com a situação dos hospitais, servidores da ADS, junto ao sistema Sepror, mobilizaram-se para arrecadar recursos para a aquisição e doação de Equipamentos de Proteção Individual Hospitalar. De acordo com a chefe de Departamento de Orçamento e Finanças, Kátia Nogueira, R$ 10.510,00 foram arrecadados em menos de uma semana.

“Com a união de todos os colaboradores, conseguimos levantar esse recurso em um período bem curto. Parte do dinheiro foi destinada para a compra de cestas básicas, que começaram a ser doados na terça (19/01) para profissionais autônomos e para o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam). A outra parte do recurso está sendo destinada para a compra de EPIs, que na oportunidade, serão distribuídos para hospitais da capital”.

O cantor Kokó Rodrigues, que vem ajudando cantores da capital do estado desde o ano passado, recebeu na terça-feira (19/01), da ADS, cerca de 15 cestas básicas. Emocionado, o artista relatou que a ajuda veio em boa hora, pois desde a última sexta-feira (15/01), a demanda aumentou significativamente.

“Eu, minha esposa e alguns amigos nos unimos em prol dessa causa. Desde a última sexta a demanda cresceu, e a gente vem se mobilizando de todas as formas para arrecadar alimentos e beneficiar os amigos cantores que estão precisando. Agradecemos à ADS por se juntar a nós nessa causa e a todos os nossos parceiros que estão com a gente desde o início”, falou.