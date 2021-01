Sesc e Senac doam mais de uma tonelada de alimentos para hospitais de Manaus

O Sesc e o Senac Amazonas doaram mais de 868 kg de alimentos para o Hospital Beneficente Português e cerca de 350 kg de alimentos e 480 garrafas de água, para a Maternidade Dona Nauzira Daou. A ação ocorrida na noite de segunda-feira (18/01) e na manhã de terça-feira (19/01), integra uma série de medidas para auxiliar o Amazonas no combate aos impactos da pandemia de Covid-19.

De acordo com o presidente em exercício do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac AM, foram entregues verduras, legumes, frutas, proteínas, grãos e dentre outros produtos. “Queremos contribuir com as unidades hospitalares que vem prestando serviços para a população. Trabalhamos para que não falte água e nem alimento para os pacientes e profissionais da saúde que vem trabalhando incansavelmente para salvar as vidas da população manauara”, comentou.

A nutricionista do Hospital Beneficente Português, Liliane Vieira, destaca a importância dessa assistência para a instituição. “Agradecemos ao Sesc por essa doação de alimentos, que serão destinados aos pacientes, acompanhantes e funcionários da entidade. Essa ajuda é um incentivo para que outras empresas façam doações, pois no momento estamos muito necessitados”, disse.

A enfermeira da Maternidade Dona Nauzira Daou, Cristielle Barauna, reconhece o emprenho das instituições em contribuir com os hospitais da cidade. “Agradecemos as doações do Sesc e Senac Amazonas, que sempre se mostram muito engajados no trabalho, principalmente nesse momento de tanta calamidade que estamos vivendo. Agradecemos muito as entidades pela sensibilidade que tiveram em trazer esses alimentos e por estarem ajudando tanto os hospitais”, explicou.