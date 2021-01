Presidente da AARB ressalta a importância da certificação digital na segurança das transações digitais

A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus pode se estender em 2021. Mas a tecnologia se tornou um aliado para os negócios. O aumento do número de emissões de certificados digitais mostra a procura por recursos mais seguros para as transações comerciais e particulares. De janeiro a setembro de 2020, houve um crescimento de emissões de mais de 83% em relação ao ano anterior, como explica o presidente-executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, Edmar Araújo.

No final de abril de 2020 a Associação lançou uma cartilha com medidas de segurança para as autoridades de registro e, devido ao prolongamento da crise de saúde, trabalhou em conjunto para discutir as legislações que regem o mercado de identificação digital.

Sobre a AARB

Fundada em 2014, a Associação das Autoridades de Registro do Brasil (AARB) é fruto dos anseios dos representantes das Autoridades de Registro da ICP-Brasil e tem por objetivo defender os interesses do segmento perante os poderes da república, sociedade civil organizada, bem como a massificação da certificação digital no País.

Por meio da AARB, as Autoridades de Registro podem fazer-se representar nas mais diversas esferas do poder público. Entidade de direito privado e sem fins lucrativos, a AARB é mantida exclusivamente por seus associados. Além dos interesses mencionados, compete a AARB disseminar a cultura da tecnologia ICP-Brasil e agregar benefícios e vantagens aos seus associados.