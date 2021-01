Imprensa Oficial produz mil máscaras de proteção e 3 mil rótulos de álcool em gel para o FPS

Materiais compõem kits que vêm sendo distribuídos a acompanhantes e familiares de pacientes com Covid-19 em unidades de saúde da capital

A Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) continua contribuindo com as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Amazonas. Desta vez, a autarquia produziu para o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) mil máscaras de proteção e rótulos para 3 mil frascos de 100 ml de álcool em gel 70%, itens essenciais no combate ao contágio do novo coronavírus.

As máscaras e o álcool em gel 70% compõem kits que vem sendo distribuídos a acompanhantes e familiares de pacientes com Covid-19 em unidades de saúde da capital, como o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo e o HPS João Lúcio, na zona leste, e o HPS 28 de Agosto, na zona centro-sul. Água, alimentação e assistência psicossocial também estão sendo oferecidos.

“A Imprensa Oficial tem sido uma parceira desde o início da pandemia, em que temos trabalhado no combate ao novo coronavírus”, ressaltou a secretária executiva da FPS, Kathelen Santos. “Desde o início a Imprensa Oficial tem nos dado esse apoio, com confecção de máscaras, material gráfico para fazer nossas campanhas de enfrentamento ao Covid”, reforçou.

Os rótulos dos 3 mil frascos de álcool em gel 70% foram impressos no Parque Gráfico da Imprensa Oficial, e as máscaras de proteção embaladas no mesmo local. As máscaras são de uso individual e intransferível e não recomendadas a profissionais da saúde. Elas são reutilizáveis, devendo ser higienizadas/lavadas com água corrente, sabão e água sanitária antes do primeiro uso e após três horas contínuas de utilização.

“É mais uma entrega da Imprensa Oficial aos órgãos que estão na linha de frente do enfrentamento ao novo coronavírus”, afirmou o gestor de negócios da IOA, Thiago Botinelly. “É a forma como podemos ajudar. Não estamos na linha de frente com eles, mas podemos dar esse suporte. É muito gratificante poder ajudar de alguma maneira”.

Atendimento gráfico – A partir do decreto do governador Wilson Lima que determinava, devido a pandemia da Covid-19, a adoção do regime de teletrabalho aos servidores de órgãos da administração direta e indireta do Estado, a Imprensa Oficial vem restringindo o atendimento de demandas gráficas somente àquelas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 no estado.

Banners e placas de identificação para ampliação de leitos em hospitais e adesivagem de equipamentos de saúde e itens de proteção estão entre as demandas entregues, principalmente para as secretarias de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e também o FPS.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, a IOA já produziu mais de 352 mil itens gráficos e cerca de 300 metros quadrados de impressos em comunicação visual para o enfrentamento à Covid-19.