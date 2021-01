Deputada Joana Darc defende vacinação de pessoas com deficiência como prioridade

A parlamentar protocolou ofício junto ao Governo do Estado e às prefeituras para que a demanda seja atendida

A deputada estadual Joana Darc (PL) encaminhou ao Governo do Estado nesta terça-feira (19) ofício para solicitar e enfatizar a necessidade de as pessoas com deficiência e doenças raras serem consideradas do grupo prioritário no Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, nas primeiras fases de vacinação do Amazonas.

“Há uma histórica exclusão social, política e econômica das pessoas com deficiência, mas sim de falhas de uma construção social que até o presente momento não foi totalmente capaz de incluí-la em sua especificidade. Neste contexto, considero essencial a inclusão das pessoas com deficiência no grupo de risco, pois em muitos casos, são pessoas acometidas por comorbidades e até funcionalidades que requerem cuidados. Na maioria dos casos, são pessoas que necessitam do cuidado de um cuidador ou responsável, de forma que o contato constante com essas pessoas se apresenta como um fator de aumento de risco para a contaminação pela Covid-19”, justificou a deputada.

O Estado do Amazonas recebeu 256 mil doses de vacina contra a Covid-19 do Governo Federal, e mais 50 mil doses do Governo de São Paulo. Ao todo, serão 306 mil doses da Coronavac, que serão destinadas a grupos prioritários.

No documento, a parlamentar ressaltou que é necessário adequar o plano de vacinação à realidade local do estado e do município para atender esta demanda. “As pessoas com deficiência mostram em seus quadros questões mais complexas de ordem respiratória, necessitando, em diversos casos, de aparelhos respiradores ou sondas, o que bota em risco estes vulneráveis devido a higiene e manipulação dos equipamentos para seus usos, bem como as acometidas por problemas de saúde preexistentes relacionados ao sistema auto imune, como doenças cardíacas ou diabetes. Dada a importância de assegurar o direito à saúde e melhorar a qualidade de vida de milhares de cidadãos amazonenses com deficiência e doenças raras, ressalto a relevância a inclusão como grupo prioritário na primeira fase da vacinação, diante do grau de vulnerabilidade social deste público, assegurando a prioridade de efetivação dos seus direitos”, enfatizou Joana.