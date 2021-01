Vereador Elan Alencar reforça fiscalização nas unidades de saúde de Manaus

O vereador Elan Alencar tem fiscalizado as unidades de Saúde do Estado e município durante o pico da pandemia de covid-19 que afeta o Amazonas, para garantir a qualidade nos serviços prestados para a população. Neste domingo (17) ele esteve no Serviço de Pronto Atendimento da Galileia, e na manhã desta segunda-feira (18), acompanhou as atividades na Unidade Básica de Saúde Augis Gadelha, ambos na Zona Norte da Capital.

Seu objetivo, além de garantir a qualidade no atendimento, é levantar as necessidades e demandas das unidades, assim como dos usuários e profissionais. “Como gestor de saúde, conheço bem as dificuldades enfrentadas dentro de hospitais. Por isso, neste momento tão difícil, resolvi ajudar como posso a diminuir o sofrimento dos manauaras”, afirmou Elan.

De acordo com o vereador, os níveis de oxigênio já começam a ser normalizados na capital, principalmente nas unidades municipais, o que para ele, em grande parte é resultado do empenho e compromisso da Prefeitura de Manaus e do prefeito David Almeida, que já falou em vacinação.

“Com a aprovação do uso emergencial da vacina no Brasil, esperamos que esse período tempestuoso chegue ao fim. O prefeito David Almeida garantiu que o sistema de saúde está preparado para realizar a vacinação, com insumos suficientes para atender a população. Como vereador, estarei ao lado das ações em prol das pessoas e sempre vigilante”, finalizou o vereador, que já reservou parte de seu salário para a compra de insumos de saúde.