UEA inicia colação de grau antecipada dos alunos dos cursos da saúde

A medida visa a soma de esforços no enfrentamento da pandemia neste período de alto contágio no Amazonas.

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizou, na manhã desta segunda-feira (18/01), de forma virtual, a colação de grau antecipada de 15 alunos dos cursos de Medicina. Os discentes de Enfermagem, Medicina e Odontologia receberão antecipadamente a outorga de grau, para atuarem ainda neste mês de janeiro no sistema de enfrentamento da pandemia, realizado pela rede pública de saúde.

Na oportunidade, o Reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, destacou a importância da união de esforços para combater e vencer esse cenário de pandemia no Estado. “Hoje é um dia de dupla alegria. Primeiro pela colação especial dos nossos alunos de Medicina e segundo pela aprovação da vacina contra a Covid-19. Estamos colocando esse time de médico na rua com todo vigor, com toda a juventude e inteligência para somar esforços nessa batalha. Estão levando no jaleco o nome da nossa amada UEA e, também, a esperança da vitória. Confiamos muito em vocês, pois sabemos que durante seis anos formamos os melhores profissionais desse estado. Vocês são a vitória da Ciência sobre a ignorância. É para isso que existe a universidade pública brasileira”, disse o Reitor.

SUS – Cleinaldo acrescentou ainda enfatizando que os novos médicos terão a responsabilidade de construir todo dia o maior patrimônio do povo brasileiro. “A nossa missão como médico é tornar o Sistema Único de Saúde (SUS) cada vez mais digno para que todos sejam atendidos de forma igual. Complemento dizendo ainda que médico não só prescreve, mas abraça, leva uma palavra amiga e tem compaixão. Vão à luta sem medo e façam a diferença nesse mundo. Se mantenham firmes para passarem por essa provação. Vamos vencer com o apoio de vocês”, pontuou.

A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, Kelly Christiane Silva de Souza, salientou que mais uma vez a UEA entra para a história da educação do Amazonas. “Em meio a essa guerra pela vida, estamos colocando na batalha um grupo de médicos compromissados e dedicados a vencer. Estão indo para Marinha, Exército e Aeronáutica para somarem esforços nesse enfrentamento da pandemia. Sei que os nossos ex-alunos e alunas, agora médicos, serão humanos e olharão por cada vida de forma igualitária, com respeito e dignidade. Esse é o nosso maior orgulho, formar profissionais humanos e dedicados à vida”, comentou.

Representando a direção da Escola Superior de Ciências da Saúde, durante a solenidade, a professora Mariana Brock reforçou o ininterrupto apoio da Universidade aos novos profissionais da saúde. “Que vocês entrem nessa guerra salvando o maior número possível de vidas. Estaremos sempre aqui para apoiá-los e auxiliá-los no quer for preciso e possível. Se doem ao máximo a essa causa tão nobre que é salvar vidas”.

Em discurso, o orador da XXVIII turma de Medicina da UEA, Kristian Holanda Nogueira, destacou que, durante toda a formação, a Medicina se mostrou uma ciência completa que aliava todas as áreas do saber e terminada na principal arte humana que é o amor. “O homem pode ter recebido os mais diversos e caros presentes, mas nada se compara à riqueza do conhecimento repassado pelos professores. E, por isso, escolhemos a riqueza que nos transformou em médicos. É uma herança eterna de cuidar dos futuros cuidadores. Exemplos de vida e de carreira não nos faltaram. Que sejamos dignos daqueles que confiam a nós as suas próprias vidas, que sejamos agentes da justiça e da transformação. Saímos da UEA com a certeza de quem somos, de onde viemos e para onde iremos, com a consciência de que estamos agora à disposição da humanidade”, finalizou.

A antecipação das colações tem como base a Lei Federal n. 14.040, de 18 de agosto de 2020, que orienta as instituições de Ensino Superior a abreviarem a duração dos cursos, obedecendo às regras, desde que os alunos tenham cumprido 75% da carga horária. Os alunos da UEA que aceitaram colar grau antecipadamente, complementarão por 180 dias as suas atividades no Sistema Único de Saúde (SUS).