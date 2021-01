Jucea registra crescimento de novas empresas no início de 2021

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) registrou, na primeira quinzena de janeiro de 2021, um crescimento de 10,5% no número de novas constituições de empresas no estado, segundo dados do Sistema de Registro Mercantil (SRM) da autarquia — vinculado ao Ministério da Economia.

O aumento é em comparação aos números da segunda quinzena de dezembro de 2020, onde foram arquivados, pela Junta Comercial, 266 novos empreendimentos, número esse já superado no período de 1º a 15 de janeiro de 2021, quando foram abertas 294 novas empresas no Amazonas.

Já em uma comparação aos números da primeira quinzena de janeiro de 2020, o crescimento chega a 33,6%. Uma vez que no mesmo período do ano passado foram registrados 220 novos negócios.

Para a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, os números são positivos, se levados em consideração a crise econômica devido à pandemia da Covid-19. “Apesar da pandemia da Covid-19, o Amazonas tem conseguido manter-se com um saldo positivo em 2020 e segue no mesmo caminho em 2021”, disse.

Extinções – Os números também são positivos quando se tratam das extinções de empreendimentos no estado. Nos primeiros 15 dias de 2021, a Jucea obteve 93 baixas de empresas. Número inferior ao registrado nos últimos dias de dezembro do ano passado, que foram 107 extinções. E ainda menor do que o registrado em janeiro de 2020, que arquivou 145 encerramentos de atividades empresariais.

Arrecadação – Outro ponto positivo demonstrado pelo SRM, já nos primeiros dias de 2021, é quanto à arrecadação da autarquia, em comparação à segunda quinzena de dezembro 2020, uma vez que nos últimos dias de 2020 foi recolhido o valor de R$ 389.973,11 em taxas, valor abaixo do que o recolhido no início de janeiro, que é de R$ 468.431,54.