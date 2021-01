Governo do Amazonas transfere 14 pacientes com Covid-19 para Natal

Mais 14 pacientes com Covid-19, que estavam internados em quatro unidades hospitalares da capital, foram transferidos para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A decolagem ocorreu às 21h16 deste domingo (17/01), do aeroporto de Ponta Pelada, zona sul de Manaus.

Dos embarcados, oito estavam no Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, três no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) José Lins, três no SPA zona sul e um paciente no Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo. Uma desistência foi registrada.

Esposa de um dos pacientes embarcados, Maria Niceia de Jesus Costa, revelou a satisfação em ver o marido ser transferido para Natal, região próxima aos familiares que residem no Nordeste.

“Ele está sendo transferido, graças a Deus conseguimos essa transferência. Eu sei que vou ter um retorno feliz com ele, porque o que peço a Deus que dê tudo certo. Nós não somos daqui”, disse.

Transferidos – Ao todo, 77 pacientes internados em unidades da rede estadual de Saúde já foram transferidos para tratamento em hospitais dos estados do Acre, Maranhão, Pernambuco, Piauí, João Pessoa, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.