Governo do Amazonas realiza transferência de 15 pacientes para Goiás

Até o momento já foram transferidos 94 pacientes para outros estados

No início da tarde de hoje (18/01), foram realizadas mais 15 transferências de pacientes com Covid-19 para outros estados da Federação. A ação faz parte da Força-Tarefa criada em conjunto com o Governo Federal, para melhorar o atendimento na rede estadual. Desta vez, os internados foram encaminhados para Góias (GO).

O estado de saúde dos pacientes é estável e, portanto, permite a locomoção área dos internados. Os pacientes transferidos estavam no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, SPA Alvorada, SPA Zona Sul, Hospital e Pronto Socorro (HPS) Dr Aristóteles Platão Bezerra de Araújo e HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado.

De acordo com a equipe médica do Hospital João Lúcio, todos os pacientes passaram por uma triagem para poder alçar voo até Goiás. Segundo representantes da Força Área Brasileira (FAB), o voo tem duração de 2h40min, durante a transferência os pacientes terão acompanhamento da rede hospitalar do Governo do Amazonas.

Para os familiares dos pacientes, o ato da transferência de hospital é uma alternativa que dá esperança. Como é o caso de Virgínia de Oliveira que crê na recuperação plena de seu esposo. “A princípio a ideia de deslocá-lo para outro estado é assustadora, mas quando você pensa que é para ele ter um ótimo tratamento, já ficamos mais calmos. Estamos crendo que a recuperação do meu marido será plena. Em todo processo de hospitalização fomos bem tratados e acredito que no outro estado não será diferente”, afirmou Virgínia.

Desafogando a rede hospitalar – O Governo do Amazonas, em conjunto com o Governo Federal, já realizou mais de 90 transferências para outros estados da Federação. Ainda pela manhã do dia de hoje, foram transferidos de Parintins para Belém 2 pacientes, bem como 3 pacientes de Tabatinga para o estado do Acre.