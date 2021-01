FUnATI lança curso em ambiente virtual sobre envelhecimento

Curso de noções básicas de Gerontologia “Aprendendo a Envelhecer” será oferecido gratuitamente nas plataformas digitais da instituição

A pandemia despertou uma nova realidade sobre o envelhecimento, evidenciando o desafio de envelhecer com várias comorbidades para a saúde e de garantir a qualidade de vida num país hoje com mais de 28 milhões de brasileiros acima de 60 anos. Pensando nisso, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), irá oferecer o curso de noções básicas em Gerontologia que visa o melhor atendimento da pessoa idosa para a promoção da sua saúde, qualidade de vida e manutenção de sua autonomia e independência.

O curso terá início nesta terça-feira (19/01) e será disponibilizado todas as terças, às 9h, no canal do Youtube da instituição (Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade). Não é necessária inscrição prévia, o curso completo terá a carga horária de 30 horas com encerramento previsto para junho deste ano.

O curso, antes oferecido presencialmente na instituição foi todo repaginado para o ambiente virtual. Todas as aulas são gravadas no estúdio da VAT, centro de mídia parceiro da UEA, utilizando novas interfaces de comunicação visual para atrair os usuários. Serão cinco módulos com temas voltados para os estudos do envelhecimento que englobam desde a concepção do indivíduo, saúde, educação financeira, prevenção de doenças e espiritualidade.

Toda a plataforma virtual será disponibilizada com acompanhamento de intérpretes de Libras para as pessoas com deficiência auditiva e surdos, usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

De acordo com o reitor da FUnATI, Euler Esteves Ribeiro, todos os professores são profissionais especializados em Gerontologia e Saúde do idoso. “Estamos nos adaptando a uma nova realidade de ensino e estou muito orgulhoso em ter uma bela equipe levando conhecimentos importante para a sociedade, o curso também é uma oportunidade de transformação pessoal para um envelhecimento com mais qualidade. Estudem sempre e aproveitem”, destacou.

A coordenadora de ensino da FUnATI, Kennya Mota, destaca a parceria com os Centros de Mídia da UEA e a VAT para continuar promovendo educação à distância neste período tão difícil que vivemos “O curso promove conhecimentos sobre o envelhecimento como um processo individual e que pode ser modificado em parte se praticarmos hábitos saudáveis em qualquer momento da vida”, afirma.