Em reunião com Bolsonaro, vice-prefeito Marcos Rotta sugere instalação de gabinete de crise em Manaus

O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, esteve nesta segunda-feira 18/1, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), representando o prefeito David Almeida, em uma reunião com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, todos os ministros e o governador do Amazonas, Wilson Lima, para tratar do apoio do governo federal às ações de combate à Covid-19, na capital e no interior do Estado.

Na ocasião, Rotta sugeriu a instalação de um gabinete de crise na cidade, chefiado pelo próprio presidente. Bolsonaro se mostrou favorável, mas não garantiu a execução da medida.

O encontro marcou o início da distribuição da vacina da Covid-19 aos Estados. Rotta, que costuma apresentar uma postura firme em público, se emocionou enquanto fazia um apelo sobre a “situação de guerra” e o “clima de comoção” que tomou conta de Manaus nos últimos dias.

“O governo federal vem sendo um grande aliado da administração, que o prefeito David Almeida e eu estamos realizando em Manaus, sempre demonstrando, como no encontro de hoje, onde todos os ministros estiveram presentes, boa vontade com a população da capital e do Amazonas”, afirmou Marcos Rotta.

O vice-prefeito ainda solicitou ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o envio cem médicos para reforçar as equipes das unidade de saúde de Manaus, testes rápidos para Covid-19, medicamentos, ambulâncias e insumos, além de uma solução definitiva e emergencial para a falta de oxigênio, garantindo que a população manauara seja atendida prontamente.