David Almeida acompanha sanitização na zona Leste, em mais uma ação de combate ao novo coronavírus

A zona Leste foi mais uma área da cidade que recebeu sanitização, limpeza e higienização da Prefeitura de Manaus, em ação para evitar a proliferação do novo coronavírus na capital. Os trabalhos foram realizados durante todo este domingo, 17/1, e teve o acompanhamento do prefeito de Manaus, David Almeida, que também levou serviços de infraestrutura ao local.

Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) iniciaram os trabalhos na Feira do Produtor e na rua do Fuxico, no Jorge Teixeira. “Não paramos os trabalhos nem aos domingos para evitar que mais pessoas adoeçam da Covid-19. Essa é mais uma contribuição nossa para a população, com o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus na capital, com limpeza e sanitização em espaços públicos, como já fizemos também na Ponta Negra e em outros locais”, disse o prefeito David Almeida.

Os serviços foram acompanhados pelo secretário da Semulsp, Sabá Reis, e o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Renato Magalhães. “Estamos unidos nessa guerra contra a Covid-19. Domingo virou dia normal de trabalho e quero agradecer aos nossos trabalhadores da Semulsp, que o prefeito David já os chamou de heróis, porque estão na luta conosco contra o coronavírus, trabalhando dia e noite”, afirmou Sabá Reis.

O secretário da Semacc agradeceu ao prefeito por estar preocupado com os feirantes, desinfectando o local onde eles trabalham. “O prefeito está olhando pela Feira do Produtor, uma feira tão importante para os moradores. Agradeço também ao vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, que recapeou toda a feira. É muito importante essa área da cidade receber a atenção da prefeitura. O prefeito David aproxima a Prefeitura de Manaus dos feirantes e eles estão muito agradecidos. Essa sanitização vai ajudar muito a evitar a propagação do novo coronavírus, principalmente beneficiando as pessoas que trabalham com alimentos, como aqui na feira”, ressaltou Renato Magalhães.