Cetam inicia inscrições para processo seletivo da primeira turma de Metrologia básica

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) iniciou hoje (18/01) as inscrições para o processo seletivo do curso de formação inicial em Metrologia básica, ofertado em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM).

Os interessados terão até às 16h do dia 22 de janeiro para efetuar as inscrições. Elas serão totalmente on-line. O candidato deverá preencher um formulário disponibilizado no site da Comissão Permanente de Concursos (Copec). O endereço eletrônico é o www.concursoscopec.com.br.

A seleção se dará por meio das notas obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, do 6° ao 9° ano, que se encontram no histórico escolar de cada candidato. Essas deverão ser declaradas no formulário, durante a inscrição.

A decisão de não realizar o processo seletivo por meio de provas objetivas/presenciais foi tomada pela direção do Cetam como medida preventiva. “Em decorrência do aumento de casos de Covid-19 na cidade, torna-se arriscada qualquer tipo de aglomeração”, ressalta o diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto.

Serão ofertadas, inicialmente, 30 vagas. Mas a meta é oferecer, no total, 360 vagas ao longo de um ano, divididas em 12 turmas de 30 alunos cada. A primeira turma iniciará as aulas dia 1º de março com término previsto para 19 do mesmo mês. A parte teórica será ministrada pelo Cetam na sede do Ipem. As aulas práticas acontecerão no laboratório do instituto, localizado na avenida Governador Danilo Areosa, s/nº, Distrito Industrial I.

O objetivo do curso é qualificar pessoas na área de medidas e medições para que tenham acesso a vagas no Polo Industrial de Manaus (PIM) e a concurso público do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).