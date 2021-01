Prefeitura cria link de acesso para o programa ‘Nossa Merenda’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que criou um link para atualizar os dados cadastrais dos pais ou responsáveis no programa “Nossa Merenda”, ampliado pela lei nº 2.699/2020, para todos os estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino.

A Semed informa ainda que esse processo é para evitar aglomeração nas escolas e garantir o pagamento do auxílio aos alunos que ainda não foram beneficiados com valor de R$ 150, referentes às três parcelas do programa.

Após o preenchimento do cadastro, uma equipe da Semed entrará em contato com o responsável. Os cartões voltarão a ser entregues a partir do dia 25/1. Mais de 160 mil alunos já foram beneficiados pelo programa.