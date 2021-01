Prefeitura cria canal para atender beneficiários de programas sociais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), criou o Disque Cadastro Único, canal de comunicação com beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família, para tirar dúvidas sobre inserção, atualização ou cancelamento de benefícios. Os números são o 98842–2334 e o 98842–1439.

“Neste momento que tantas famílias enfrentam dificuldades, precisamos criar estratégias para minimizar essa situação. Como em janeiro acontece a atualização cadastral dos beneficiários, a procura é muito grande. Diante da situação de pandemia, nossos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) estão atendendo mediante agendamento telefônico e com esse novo canal de comunicação conseguiremos atender uma parcela significativa da população, que procura as unidades em busca de informações”, destacou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

O Disque Cadastro Único vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Para evitar que os beneficiários tenham o cadastro suspenso por falta de atualização, um ofício foi enviado ao Ministério da Cidadania, informando sobre as medidas adotadas para atendimento, considerando as ações do Estado e do município, em relação à aglomeração de pessoas, devido a pandemia do novo coronavírus. Atualmente, mais de 135 mil pessoas são beneficiárias do Bolsa Família, em Manaus.

“No nosso pedido, enviado na última quarta-feira, solicitamos que nenhum benefício seja suspenso por conta da falta de atualização. Estamos vivendo uma situação de pandemia, que exige flexibilidade, principalmente porque estamos falando de pessoas que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Ainda não tivemos resposta do governo federal. Estamos aguardando as orientações”, informou Jane Mara.