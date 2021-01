Coari adquire usina de oxigênio e reforça combate à Covid-19

A Prefeitura de Coari confirmou que ainda esta semana estará funcionando no município uma usina própria de oxigênio. A medida faz parte dos esforços do município de investimento na saúde e no combate ao COVID-19 e torna o município auto suficiente na produção e abastecimento local.

A estrutura já está a caminho do município e entrará em funcionamento até quarta-feira (20). A usina terá capacidade para atender o hospital com abastecimento direto, assim como para envasar cilindros que serão utilizados nas UBS, ambulâncias, comunidades interioranas, e terá capacidade ainda de atender cidades próximas.

Conforme a perfeita em exercício Dulce Menezes, a administração se uniu em uma verdadeira operação de guerra para tornar essa usina uma realidade. “Nossa prioridade está sendo a saúde. Não podemos perder esse foco. São vidas. Estamos saindo na frente com essa medida para garantir que a vida dos coarienses seja protegida. É uma

Operação de guerra que uniu toda a administração em um só objetivo: salvar vidas interioranas”, afirmou.