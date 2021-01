Central de Medicamentos recebe reforço de insumos de intubação para unidades de saúde

Um total de 40,5 mil unidades de medicamentos hospitalares utilizados na intubação de pacientes foi recebido pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), nesta quinta-feira (14/01). A remessa faz parte dos insumos entregues pelo Ministério da Saúde. A Cema está realizando a compra emergencial dos insumos de forma preventiva, diante do aumento de consumo.

Foram recebidos nesta tarde 3 mil unidades de Atracúrio, 3 mil de Rocurônio, 16 mil de Fentanil (10ml), 1 mil de Suxametônio, 10 mil de Midazolam (10ml) e 7,5 mil de Propofol.

Os medicamentos fazem parte do chamado “kit de intubação”, composto , ao todo, por 19 medicamentos com funções como bloqueadores neuromusculares, reversores, sedativos, entre outros. Todos os remédios são padronizados pelo Estado e distribuídos pela Cema para todas as unidades de saúde, tanto da capital quanto do interior do Amazonas.

“A demanda por esses remédios aumentou bastante nas últimas semanas, tendo em vista o aumento de internações e pacientes necessitados de intubação, mas estamos trabalhando para evitar qualquer risco de desabastecimento”, pontuou o coordenador da Cema, Cláudio Nogueira.

Ao todo, o estoque da Central de Medicamentos do Amazonas concentra, atualmente, a quantidade de 486.803 unidades de medicamentos utilizados em intubação. Com as entregas do Ministério da Saúde desta quinta (14/01), o número de aquisições deve subir para 527,3 mil.

Em virtude do crescimento da demanda, a Central de Medicamentos também realizou uma chamada emergencial para a aquisição e entrega imediata de 6 mil ampolas de Rocurônio (5 ml) e 6 mil de Pancurônio (2 ml). O Registro de Dispensa de Licitação foi feito nesta sexta-feira (15/01).