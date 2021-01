Secretaria de Educação suspende atendimento a nomeados no Concurso Público de 2018, a partir desta sexta (15/01)

Novo cronograma de atendimento será divulgado em breve pela pasta

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), suspendeu, a partir desta sexta-feira (15/01), o atendimento presencial aos nomeados no Concurso Público de 2018, que estava sendo realizado, na sede da pasta, desde o início do mês de janeiro. Um novo cronograma, com novas datas para apresentação, está sendo elaborado e será divulgado em breve pela secretaria.

A suspensão dos atendimentos presenciais se deu em razão do aumento expressivo de casos da Covid-19 no estado e segue as medidas estipuladas pelo Decreto Governamental nº 43.277, que suspendeu os serviços de transporte fluvial e rodoviário em todo o Amazonas.

A Secretaria de Educação reforça que nenhum candidato será prejudicado ou terá sua vaga posta em risco por conta da paralisação do atendimento presencial e que haverá a prorrogação dos prazos de cada um dos procedimentos, a fim de evitar aglomerações e salvaguardar a integridade física dos nomeados e servidores da pasta.

“O Amazonas está passando por um momento bastante difícil e, para superá-lo, temos de fazer a nossa parte, priorizando o que é mais importante: a vida. Em breve, quando estiver mais seguro para recebermos nossos candidatos, presencialmente, anunciaremos um novo cronograma. Reitero que ninguém será prejudicado”, afirmou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.