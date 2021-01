Quatro hospitais públicos recebem abastecimento de 100 cilindros de oxigênio

Na manhã desta sexta-feira (15/01), quatro hospitais da rede pública em Manaus foram abastecidos com uma nova remessa de cilindros de oxigênio obtidos pelo Governo do Amazonas. Ao todo, 100 cilindros foram distribuídos entre as unidades Fundação de Medicina Tropical, Hospital Universitário Francisca Mendes, Hospital Universitário Getúlio Vargas e Fundação Cecon.

A ação de logística para a distribuição dos cilindros nas unidades de saúde contou com a coordenação da Defesa Civil do Estado e apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Os insumos chegaram à capital amazonense por volta das 9h30.

Os hospitais Fundação de Medicina Tropical, Hospital Universitário Francisca Mendes, Hospital Universitário Getúlio Vargas receberam, cada, 30 novos cilindros de oxigênio. A FCecon foi abastecida com 10 unidades do dispositivo. Para o diretor-administrativo do Hospital Francisca Mendes, Marcus Martins, o abastecimento de oxigênio para os pacientes é um sinal de esperança.

“É uma esperança de que as ações do governo venham de forma emergencial, claro, dentro da criticidade das condições de abastecimento aqui no estado do Amazonas e nos traz a segurança de que estamos fazendo o possível para garantir a vida dos nossos pacientes até a normalização do abastecimento”, disse o diretor.

Interior – Ainda na manhã desta sexta-feira, um carregamento com outros 100 cilindros de oxigênio destinados ao interior do Amazonas chegou a Manaus. A carga foi conduzida para o Patrimônio do Estado, de onde foi imediatamente embarcada para ser distribuída em 15 municípios do Amazonas.

FOTO: Erikson Andrade / SSP-AM