Prefeitura de Manaus inicia trabalho de drenagem profunda em via rompida na Glória

A Prefeitura de Manaus iniciou nesta sexta-feira, 15/1, a recuperação de, aproximadamente, dois metros de drenagem profunda rompida na rua Presidente Dutra, no bairro da Glória, zona Oeste. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham na área para executar os serviços no menor tempo possível. O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, esteve no local para acompanhar a obra.

Segundo Rotta, mesmo em um cenário adverso e no período do inverno amazônico, a Prefeitura de Manaus tem levado melhorias para as comunidades da capital, executando obras de drenagens profunda e superficial, desobstrução de bueiros entupidos, entre outros serviços essenciais.

“Chove todo dia, mas não o dia todo, e aproveitamos para otimizar nosso trabalho. Temos muitas ações sendo realizadas por nossas equipes. Estamos seguindo todas as normas do decreto expedido pelo governo e pela prefeitura, e os servidores dos grupos de riscos estão em casa. Mas temos na Seminf homens corajosos e valorosos, que estão nas obras diariamente, levando melhorias necessárias para todos. Com todos os cuidados, vamos seguindo em frente, conforme a determinação do prefeito David Almeida”, afirmou Rotta.

Mutirão de obras

Além do bairro da Glória, a Seminf também atua com serviços de mutirão de obras, recuperação de drenagens, desobstrução de bueiros e tapa-buracos nos bairros Parque 10, na zona Sul; Nossa Senhora da Graça, zona Centro-Sul; Colônia Antônio Aleixo, zona Leste; Manoa, na zona Norte, entre outros.