Hapvida Manaus abre mais de 200 vagas temporárias de emprego

O Sistema Hapvida amplia diversos serviços para melhor atender os clientes e combater a Covid-19. Em Manaus (AM), a empresa abre mais de 200 vagas temporárias em seus hospitais na capital.

As vagas disponíveis são para os cargos de técnicos de enfermagem e enfermeiros com perfil de UTI e Enfermaria.Para participar da seleção, basta enviar o currículo para o e-mail: rhmanaus@hapvida.com.br, e na descrição do e-mail, informar o nome da vaga para qual deseja concorrer. Os currículos devem ser enviados até o dia 20/2021.