ENEM: Confira os temas mais cobrados nas disciplinas do primeiro dia de prova

Levantamento “Raio X do Enem” realizado pelo SAS Plataforma de Educação considera questões das provas de 2009 a 2019

São Paulo, 15 de janeiro de 2021 – Quase 6 milhões de estudantes inscritos se preparam para o primeiro dia de prova do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, no próximo domingo, 17. Nesta primeira etapa, além da redação, os candidatos responderão a 45 questões de múltipla escolha das seguintes Áreas de Conhecimento: “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, que contempla as disciplinas de “Língua Portuguesa” e “Língua Estrangeira” (“Espanhola” ou “Inglesa”); e “Ciências Humanas e suas Tecnologias”, com “História”, “Geografia”, “Filosofia” e “Sociologia”.

O SAS Plataforma de Educação listou os temas mais cobrados em cada disciplina, de acordo com o levantamento Raio X do Enem, que considera as questões das provas de 2009 a 2019. Confira:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Língua Portuguesa

1 – “Leitura e Interpretação de Textos” 31,5%

2 – “Estrutura Textual e Análise de Discurso” 19%

3 – “Leitura e Artes” 12,1%

4 – “Gênero Textual” 8,2%

5 – “Literatura” 8%

Língua Espanhola

1 – “Leitura e Interpretação de Textos” 56%

2 – “Semântica e Domínio Lexical” 14%

3 – “Análise de Texto Literário em Prosa” 6%

4 – “Funções de Linguagem” 5%

5 – “Identificação de Função do Texto” 5%

Língua Inglesa

1 – “Leitura e Interpretação de Textos” 50%

2 – “Leitura e Interpretação de cartuns, tirinhas e charges” 12%

3 – “Domínio Lexical” 12%

3 – “Análise e Interpretação de Poemas e Canções” 11%

5 – “Identificação de Função do Texto” 8%

Ciências Humanas e suas Tecnologias

História

1 – “Idade Contemporânea” 19,8%

2 – “Brasil Colônia” 12,6%

3 – “Brasil Império” 11,9%

4 – “História Política” 9,1%

5 – “Patrimônio Histórico-Cultural e Memória” 7,5%

Geografia

1 – “Geografia Agrária” 17,6%

2 – “Meio Ambiente” 17,1%

3 – “Questões Econômicas e Globalização” 12,6%

4 – “Geografia Urbana” 10,3%

5 – “Geografia Física” 10%.

Filosofia

1 – “Ética e Justiça” 20,1%

2 – “Filosofia Antiga” 14,9%

3 – “Natureza do Conhecimento” 11,9%

4 – “Democracia e Cidadania” 11,9%

5 – “Filosofia Contemporânea” 11,9%

Sociologia

1 – “Mundo do Trabalho” 20,7%

2 – “Ideologia” 13,3%

3 – “Cultura e Indústria Cultural” 12,6%

4 – “Meios de Comunicação, Tecnologia e Cultura de Massa” 11,9%

5 – “Cidadania” 10,4%.

A apresentação completa com as demais disciplinas está disponível no portal SAS no ENEM, onde o candidato também encontra vídeos e textos com dicas de estudo e pode testar seu desempenho por meio de um simulado on-line com questões reais da prova.

Sobre o SAS Plataforma de Educação

SAS é uma Plataforma de Educação que, há 16 anos, oferece soluções educacionais de Excelência, de forma completa e integrada, para mais de 860 escolas parceiras em todo o Brasil. Entre suas mais diversas soluções, suas escolas parceiras contam com materiais didáticos atualizados, tecnologia educacional engajadora, avaliações digitais e presenciais com relatórios diagnósticos para professores e alunos, formação de corpo docente e equipe pedagógica e acompanhamento completo e personalizado por uma equipe de consultores pedagógicos.

Ao longo dos anos, as escolas SAS vêm acumulando excelentes resultados no ENEM, estando entre as escolas que mais evoluem no exame, segundo levantamento recente do Banco BTG Pactual. Além dos grandes resultados dos alunos SAS no ENEM e demais vestibulares, as soluções da plataforma auxiliam suas parceiras na conquista de seu maior objetivo: desenvolver cidadãos preparados para os desafios do mundo, por meio de uma formação integral, completa e de qualidade.