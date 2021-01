UEA antecipa colação de grau de três cursos da área de saúde

O prefeito de Manaus, David Almeida, salientou em entrevistas concedidas, na noite, desta quarta-feira, 13/1, à Band Notícias e CNN Brasil, a importância do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adiar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Estado, previsto para ocorrer neste fim de semana.