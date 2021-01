TIM usa redes NB-IoT para promover projetos de iluminação pública inteligente

Parceria com M2M Telemetria oferece soluções de gestão remota com a maior rede NB-IoT do País

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2020 – Projetos de iluminação com uso de luminárias de LED têm ganhado destaque como um dos principais recursos de modernização, redução de consumo e eficiência energética dos sistemas de iluminação pública em várias cidades pelo mundo. Ao associar projetos de redes elétricas inteligentes com a demanda por LED, a TIM, em parceria com a M2M Telemetria, oferece agora soluções de tele gestão remota das luminárias, agregando diversas funcionalidades, entre elas a leitura do real consumo de energia e a capacidade de dimerização (aumentar ou diminuir a intensidade de uma luminária). E tudo isso com a rapidez e eficiência na transmissão de dados permitidas com a tecnologia NB-IoT, padrão adotado mundialmente, e a cobertura da maior rede 4G da operadora no Brasil.

A novidade permite agora ter sistemas que acompanhem, em tempo real, o desempenho de toda uma rede implementada, a partir da transmissão e recebimento de dados enviados por um controlador independente instalado nas luminárias, composto por termômetro, sensor de luminosidade, microprocessador, memória e eSIM. Com o sistema ‘NOX Smart Lighting’ é possível transmitir e receber informações e comandos para acender ou apagar uma ou um conjunto de luminárias, de dimerização, de identificação de comportamentos e predição de defeitos, além de processamento inteligente de dados com rotinas de avaliação de operação e controle do consumo de energia.

A TIM oferece hoje a maior rede de Internet das Coisas do país, através da tecnologia NB-IoT, chegando a 3.460 cidades, habilitando conectividade para clientes no Agronegócio, no setor de segurança pública e para o mercado automotivo, ligando escritórios, fazendas e máquinas, ajudando no monitoramento de lavouras ou acompanhando, em tempo real, o transporte de mercadorias. Todas estas soluções IoT estão disponíveis no primeiro marketplace de uma operadora dedicada a soluções corporativas, no endereço https://marketplaceiot.tim.com.br/.

Para Paulo Humberto Gouvêa, Diretor de Soluções Corporativas da TIM Brasil, o avanço da tecnologia para o setor de energia e iluminação pública mostra a importância de redes NB-IoT: “Temos aqui a solução ideal para sistemas que precisam de mais estabilidade, capacidade, velocidade, segurança, eficiência energética, maior raio de cobertura e módulos de menor custo. Ao combinarmos com a maior cobertura 4G do Brasil, conseguimos entregar soluções de conectividade para inúmeros setores da economia, e estamos prontos para avançar cada vez mais”. Ele reforça também a importância da tecnologia eSIM, presente nos principais projetos de conectividade com empresas pelo país: “O eSIM, ou chip eletrônico, possibilita o ganho de escala de implementação das soluções IoT com segurança, resistência a altas temperaturas e trepidações, além da redução de processos humanos na linha de montagem de equipamentos IoT. É a opção mais segura e prática que disponibilizamos a clientes corporativos, independentemente de sua área de atuação”.

Para Felipe Fulgêncio, Diretor Executivo da M2M Telemetria, a inovação trazida por TIM e M2M marca uma nova era para a gestão de Iluminação Pública no Brasil ao endereçar dois dos maiores problemas da implementação deste tipo de sistema: “A utilização de tecnologia de padrão aberto e interoperável elimina o risco de utilização de redes proprietárias e protocolos fechados, protegendo o investimento da cidade e garantindo seu funcionamento pelo tempo do contrato com custos garantidos e conhecidos na assinatura do contrato, além de agilizar a implementação ao não ser necessário construir uma rede proprietária antes de instalar os controladores.”

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive o campo, para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia atua comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança e, por isso, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do S&P/B3 Brasil ESG, do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos – 13 anos – nesta lista. Faz parte ainda do Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, e foi a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”. Para mais informações, acesse: www.tim.com.br

Sobre a M2M Telemetria

A M2M Telemetria é uma das líderes do setor de IoT voltados à distribuição de energia elétrica e sistemas de Telegestão de Iluminação pública do Brasil. Ela desenvolve e implanta sistemas de IoT no Brasil e América Latina há mais de 17 anos, sendo reconhecida como uma das mais inovadoras empresas de IoT para estes setores da economia.