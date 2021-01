Startup do Supera Parque ganha prêmio internacional da ONU, em Viena

Phelcom recebeu o reconhecimento do WSA, iniciativa relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas; entre os 40 premiados somente dois eram brasileiros

A Phelcom, startup ligada ao Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, recebeu, no último dia 17/12, o prêmio WSA (World Summit Awards), iniciativa relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU), na categoria Saúde e Bem-Estar. O prêmio tem como objetivo reconhecer tecnologias que promovam a resolução de problemas da sociedade e a seleção das 40 empresas que trazem impacto positivo mundial. A outra brasileira da lista é a startup GreenPlat, de São Paulo.

Os finalistas foram avaliados por um júri de especialistas internacionais e julgados em termos de sustentabilidade, objetivos, técnica e estratégias. “Os desafios deste ano mostram mais do que nunca o quanto os meios digitais podem oferecer progresso e soluções. Os vencedores apresentaram uma excelente vitrine de inovação e empreendedorismo voltados para o propósito”, afirmou o presidente da WSA, Peter A. Bruck.

Segundo José Augusto Stuchi, sócio e CEO da Phelcom Technologies, receber o prêmio em meio à pandemia é um incentivo para alçar voos ainda maiores. “Toda a equipe Phelcom está honrada por receber um prêmio desta importância. Tal reconhecimento representa que nossos valores e esforços para mudar a realidade da saúde visual no mundo estão alinhados com os objetivos de outras pessoas e instituições, como as Nações Unidas e a WSA, de mudar a qualidade de vida e saúde da população mundial”.

A Phelcom será homenageada no WSA Global Congress, durante uma audiência internacional, de 22 a 24 de março de 2021.

Saúde e Bem Estar

A Phelcom, startup incubada no Supera Parque, desenvolveu o Eyer, retinógrafo portátil que permite a realização de exames oculares, de frente e fundo de olho a partir de um equipamento acoplado a um aparelho celular. Com ele é possível diagnosticar doenças que afetam a visão como a retinopatia diabética, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, entre outras.

“A solução desenvolvida pela Phelcom permite democratizar o acesso a exames de retina e ajuda na prevenção da cegueira e deficiência visual grave, que atinge cerca de 250 milhões de pessoas e mais de 75% dos casos poderiam ser evitados. São doenças que muitas vezes, se não tratadas, podem levar à cegueira.”, explica Stuchi, cofundador da startup.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 80% dos casos de cegueira no mundo são evitáveis.

Uma das principais vantagens da inovação diz respeito à portabilidade, que permite que o aparelho seja levado às comunidades mais remotas ou carentes. “O aparelho é portátil, leve e de fácil operação, o que significa que qualquer profissional de saúde minimamente treinado pode usá-lo para realizar exames de retina em menos de um minuto. Os exames são automaticamente sincronizados com a internet, habilitando o diagnóstico remoto”, diz. Os aparelhos estão há um ano e meio no mercado com aprovação do Inmetro e Anvisa.

Outras informações podem ser obtidas através do site https://wsa-global.org/winner/phelcom-eyer-vision-for-the-future/.

A premiação

A lista de 2020 do WSA Winner é diversa. Focando principalmente no conteúdo e impacto em suas comunidades locais, não apenas no técnico e design, a WSA reuniu especialistas internacionais de todas as regiões e campos para selecionar os vencedores.

A fase final do júri foi concluída em um encontro presencial de três dias com 43 especialistas internacionais de alto nível, decidindo em um processo democrático e transparente sobre as soluções mais poderosas e ricas em conteúdo para 2020.

Foram selecionados 5 vencedores por categoria, formando os 40 vencedores do WSA 2020.

WSA

O WSA é um sistema de premiação único, que seleciona e promove a inovação digital local para melhorar a sociedade. Combinando uma série contínua de eventos e atividades internacionais com uma rede global de startups, empreendedores sociais, mentores, jurados, palestrantes, especialistas, líderes governamentais, acadêmicos e sociedade civil, WSA é uma plataforma internacional para exemplos de ponta de como as TICs podem impactar a sociedade de forma positiva.

Com mais de 15 anos de experiência internacional, WSA é um selo de qualidade para conteúdo digital com impacto social em mais de 180 países participantes.

SUPERA PARQUE

O Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, gerido pela Fipase, é resultado de uma parceria entre Universidade de São Paulo (USP), Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Instalado no Campus da USP local, o Parque abriga a Supera Incubadora de Empresas, o Supera Centro de Tecnologia, a associação do Arranjo Produtivo Local (APL) da Saúde, o Polo Industrial de Software (PISO), além do Supera Centro de Negócios. Ao todo, são 72 empresas instaladas no Parque, sendo: 54 delas no Supera Incubadora de Empresas de Base Tecnológica; e 18 empreendimentos no Centro de Negócios. O Parque Tecnológico está em expansão com a urbanização de lotes para instalação de empresas e a implantação do Container Park, um novo complexo empresarial.