Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas reforçam o procedimento de matrículas on-line

A Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas estão realizando de forma totalmente on-line, as matrículas das redes municipal e estadual de ensino, por meio do site www.matriculas.am.gov.br, que pode ser acessado por computadores e dispositivos móveis, sem a necessidade de pais ou responsáveis comparecerem pessoalmente nas escolas.

O calendário de matrículas foi divulgado na última sexta-feira, 8/1, por meio de uma coletiva, via Facebook, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).

Este ano, a rede municipal estima atender 263 mil alunos, em 502 unidades de ensino, com a abertura de mais de 46 mil novas vagas. Já a rede estadual deve atender 589 mil estudantes, entre alunos em continuidade de ensino e novos alunos, em 599 unidades escolares. Para novos alunos, estão sendo ofertadas 168 mil vagas.

A supervisora de matrícula da Semed, Elke de Jesus Ehm, reforça que todos os procedimentos serão realizados de forma on-line e alerta sobre o período de transferência.

“Nós teremos a transferência dos alunos com deficiência, que será nos dias 20 e 21 de janeiro e para os alunos da educação regular no período de 22 a 25 de janeiro. Nessas datas, os pais terão que entrar no site da matrícula e fazer on-line esse procedimento, e só pegarem toda a documentação da criança na data que está no calendário. Não há necessidade de procurar nenhuma escola para fazer a transferência, pois tudo será feito on-line”, informou.

Novos alunos

A matrícula para novos alunos da educação regular, tanto na rede municipal quanto na estadual, será realizada no período de 29/1 a 1º/2. O procedimento poderá ser realizado via internet, por meio do site www.matriculas.am.gov.br.

Novos alunos com deficiência poderão realizar a reserva de vaga antecipadamente, no período de 26 a 27/1, também on-line. Nesse caso, no início das aulas será preciso apresentar laudo médico, além das demais documentações. A ausência do documento não impede a matrícula.

Os estudantes que perderem os prazos poderão realizar qualquer um dos procedimentos no dia 2/2, estando sujeitos à disponibilidade de vagas na unidade escolhida. O procedimento também será feito pela internet.

Rematrícula

O procedimento de rematrícula já foi feito pelas escolas de maneira automática, no período de 28/12 a 7/1. Todos os estudantes matriculados no ano letivo de 2020 têm vaga garantida nas escolas em que estavam, sem necessidade da presença de pais e responsáveis nas unidades de ensino.

Reordenamento

Os responsáveis pelos alunos que já são da rede pública e serão reordenados, ou seja, que estudam em outra unidade de ensino porque a atual não possui a série que vão cursar em 2021, também não precisam se preocupar em apresentar documentação agora. Todos os documentos serão aceitos na primeira semana de aula.

O procedimento também foi realizado de maneira automática pela secretaria. Os alunos foram aceitos nas escolas de destino, e, caso os pais queiram solicitar a mudança de escola, isso poderá ser feito no período de transferência comum.

Atualizações

Conforme a empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), foi realizada uma série de melhorias no sistema de matrículas, de forma a garantir a disponibilidade da aplicação. Entre as novidades da versão 2021 do sistema de matrículas, está a obrigatoriedade de fornecer um e-mail válido na hora de realizar o cadastro do responsável.

Para os alunos que vão ingressar na rede pública, a orientação é de que já acessem o site e realizem o cadastro dos alunos e responsáveis.

Cadastro

Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro on-line dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. O sistema enviará um código para a caixa de entrada do e-mail informado, que deve ser inserido na tela de cadastro inicial. Só depois dessa etapa, será possível dar seguimento ao cadastro.

Creches

Este ano, devido a pandemia do novo coronavírus, o procedimento para matrículas em creches da rede municipal de ensino será totalmente on-line. Para isso, o sistema passa por uma série de melhorias e atualizações, visando garantir uma melhor performance. A divulgação de todo o processo será realizada assim que a data para o retorno das aulas na rede municipal for definida.

Tempo integral e escolas militares

As vagas estão disponíveis no site, conforme o calendário de matrículas. Todos os que tiverem interesse estarão sujeitos à disponibilidade das vagas no site. Não serão trabalhados editais de maneira separada, e as vagas ficarão disponíveis para o público em geral.