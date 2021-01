Governo do Amazonas decreta toque de recolher em Manaus das 19h às 6h para conter pandemia

Também está suspenso o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e rios, exceto transporte de cargas

O Governo do Amazonas anunciou nesta quinta-feira (14/01), que irá publicar um novo decreto impedindo a circulação da população de Manaus entre as 19h até as 06h da manhã. De acordo com o decreto, só será permitida a circulação de pessoas envolvidas nos serviços essenciais. A medida foi tomada para conter o avanço dos casos de covid-19, após o colapso na distribuição de oxigênio na capital.

De acordo com o governador, Wilson Lima, o estado se encontra em uma operação de guerra conta o vírus. Só será permitida a circulação de pessoas que trabalham em áreas estratégicas e essenciais como, saúde, segurança pública e imprensa.

Também está suspenso o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e rios, exceto transporte de cargas.