Prefeitura realiza mais uma fiscalização em garagens de ônibus para verificar sanitização dos veículos

Diante do aumento dos casos de infecções pelo novo coronavírus na capital do Amazonas, a Prefeitura de Manaus, por intermédio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, na madrugada desta quarta-feira, 13/1, fiscalização nas garagens das empresas de ônibus Via Verde Transportes Coletivos e Viação São Pedro Transportes, para verificar se a higienização e a sanitização dos veículos estão sendo feitas de acordo com as normas exigidas para combater a Covid-19.

Durante a vistoria, fiscais de transportes do Instituto acompanharam a limpeza externa dos ônibus, assim como o trabalho de sanitização interna do piso, corrimão, balaústres, volante, catraca, janelas entre outras partes dos veículos. Também verificaram os produtos que estão sendo utilizados na limpeza.

“O prefeito David Almeida tem uma preocupação muito grande em combater a proliferação desse vírus e reforçou que devemos ter o cuidado de acompanhar diariamente como as empresa estão fazendo a sanitização. O nosso maior desafio é que os ônibus permaneçam limpos também durante o dia, quando estão nas ruas. Vamos estudar formas para manter a higiene dos veículos, para que a população tenha o menor risco de contágio possível”, afirmou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

A equipe de fiscais do IMMU conversou com motoristas e cobradores para saber se estão recebendo material de higienização pessoal, como álcool em gel e máscaras individuais. Com as informações, caso necessário, o IMMU deve notificar as empresas para que cumpram todas as determinações do órgão gestor municipal.

Ao término dos trabalhos, as empresas devem apresentar relatório completo de atividades que comprovem o cumprimento das normas sanitárias.