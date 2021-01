Vai fazer ENEM? Saiba como se preparar para a prova

Pedagogo dá dicas para os candidatos alcançarem melhores resultados na avaliação que acontecerá, excepcionalmente, em janeiro

Considerado como uma das principais vias de acesso ao ensino superior, o ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), é aplicado todos os anos para milhões de estudantes. Na última prova, em 2019, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), foram 3,9 milhões de candidatos. Embora este esteja sendo um ano atípico por conta da pandemia de covid-19, o exame está programado para acontecer em janeiro de 2021.

Ainda que com dificuldades e muitos obstáculos a serem superados, o estudante precisará estar atento e bastante empenhado para obter bons resultados na prova, que avalia o desempenho em conteúdos do ensino médio. Professor Luizinho Magalhães, diretor acadêmico da rede de escolas Luminova, que tem por objetivo democratizar o acesso à educação de qualidade, compartilha uma série de dicas importantes para ajudar nos estudos para quem vai se submeter à prova.

Aproveite o fim do ano e o recesso escolar para estudar

As férias são para descansar, espairecer. Mas, dada a importância do ENEM na vida do estudante, é importante que ele reserve algumas horas do dia para retomar os estudos, mesmo longe da sala de aula. Há muitas plataformas digitais e gratuitas que oferecem revisão de conteúdo ou simulados do ENEM e dos principais vestibulares do País.

Mantenha uma rotina de estudos, sem exageros, mas com foco

Vale revisar conteúdos, sobretudo os que têm maior dificuldade, mas também é preciso fazer pausas, estabelecer limites e horários para estudos. Nessa fase, o ideal é que o jovem estude de vinte minutos até uma hora e meia por dia. Sabendo diferenciar esses períodos dos momentos de lazer, a rotina que antecede a prova se torna mais leve e menos desgastante.

Do caderno ao tablet: anote!

Seja pelo tradicional caderno, lápis e livro, ou pelo tablet, computador e até mesmo celular, fazer anotações sobre o conteúdo é uma importante ferramenta de memorização. Leia o texto e escreva palavras-chaves de um lado e informações mais esmiuçadas do outro. Depois, faça um resumo – que pode ser também desenhos, fluxogramas ou gráficos – e leia tudo novamente.

Leia obras literárias obrigatórias e as que lhe agradam mais

Embora a prova cobre algumas obras literárias, ler é um hábito saudável e enriquecedor. Melhoramos nosso vocabulário substancialmente e aprendemos muito com a leitura, seja de títulos obrigatórios ou não. Além disso, ler também pode ser muito prazeroso e uma forma de espairecer e se distrair. Este último é algo importante, também, para quem se prepara para uma avaliação complexa como o ENEM.

Leve em conta o lado emocional

Somos seres humanos, sofremos, nos decepcionamos e ficamos inseguros, mas é preciso passar por cada uma dessas emoções com serenidade e equilíbrio. Estudar é importante, revisar conteúdos é fundamental, mas estar bem consigo mesmo fará toda diferença ao se submeter à prova. Evite passar mais de duas horas seguidas estudando e procure praticar um hobby, ou alguma atividade que goste mais, em pequenos intervalos. Relaxar e descansar na véspera fará com que o candidato esteja bem, física e psicologicamente, quesitos tão importantes quanto dominar os assuntos da avaliação. E, como o ano de 2020 foi difícil e muito atípico para todos, é importante ter em mente que, independentemente de resultados, demos o nosso melhor e o que resta agora é buscar equilíbrio entre estudos e lazer, praticar atividades ou hobbies, lembrando que, nestes tempos, sempre com a devida segurança.

Sobre Luminova

Com o objetivo de democratizar o acesso à educação de qualidade e promover o crescimento humano e ascensão social, a Luminova, rede de escolas do grupo SEB -Sistema Educacional Brasileiro- inaugurou no final de 2018 as primeiras unidades, em São Paulo e Sorocaba. Projetando expansão por meio de franquias e voltada para os públicos das classes B e C, que representam um contingente de cerca de 42 milhões de crianças e jovens em idade escolar, a Luminova achou um terreno fértil para investir, já que apenas 15% da rede privada atende tal fatia. A mensalidade low cost -de baixo custo-, é possível devido à alta eficiência na gestão escolar, que otimiza tempo, trabalho e estrutura física.