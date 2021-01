SES-AM recebe doação de 27 smartphones para unidades que atendem pacientes com Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) recebeu a doação de 27 smartphones do Grupo Bemol, que vão ser utilizados pelas equipes das unidades da rede estadual para a realização de videochamadas entre familiares e pacientes internados, em sua maioria, por Covid-19.

Por conta do risco de transmissão da doença, pacientes acometidos da Covid-19 não podem ter acompanhantes. O contato virtual com os familiares é mais uma estratégia que está sendo utilizada pela secretaria para garantir um tratamento humanizado aos pacientes.

Para iniciar esse trabalho, a secretaria executiva adjunta de Políticas em Saúde (Seaps), da SES-AM, está treinando e montando as equipes que vão desempenhar o trabalho nas unidades.

Segundo o coordenador da Rede Estadual de Atenção Psicossocial, Ismael Reis, os hospitais que terão equipes realizando esse trabalho serão o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, o HPS Platão Araújo e o HPS João Lúcio.

“Apesar de algumas unidades já realizarem esses serviços, o trabalho é feito com o auxílio dos aparelhos pessoais dos profissionais. Com os aparelhos doados, a ação passará a ser realizada de forma aprimorada e com telefones institucionais”, comentou Ismael.

O coordenador informou que o treinamento e montagem das equipes deve ser concluído até o início da próxima semana. Os grupos devem ser compostos de três a seis profissionais, dependendo do porte do hospital.

Doações – A Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou locais específicos para recebimento de insumos, medicamentos e equipamentos de empresas e pessoas físicas interessadas em realizar doações diretas às unidades de saúde do Estado, após nos últimos dias ter sido procurada por interessados em doar. A definição dos locais visa garantir que haja a destinação correta dos itens, a SES-AM organizou dois pontos de entrega.

Doações de medicamentos, insumos descartáveis e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) poderão ser entregues na sede da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), localizada na avenida Duque de Caxias, 1.998, bairro Praça 14, das 8h às 17h, de segunda-feira a sábado. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail direcaocema@saude.am.gov.br e pelos telefones (92) 3131-2802 e 3131-2800.

Podem ser doados à Cema luvas cirúrgicas, luvas de procedimentos, toucas, aventais descartáveis e cirúrgicos, sapatilhas descartáveis, máscaras de todos os tipos e insumos para intubação traqueal, além de glicose, sulfato de magnésio e heparina sódica.

Já materiais de uso permanente, como móveis, colchões, equipamentos, oxímetros e demais aparelhos hospitalares, podem ser entregues no galpão da Gerência de Patrimônio (Gepat) da secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O galpão do Gepat fica anexo à Central de Medicamentos, e o contato com a gerência de patrimônio para formalizar as doações pode ser feito pelo e-mail gepat@saude.am.gov.br.

Apenas doações de produtos perecíveis, como alimentos prontos, devem ser feitas diretamente nas unidades de saúde.

FOTO: Rodrigo Santos/SES-AM