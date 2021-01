Ministro da Saúde tira dúvidas de lideranças municipais sobre vacinação contra Covid-19

Segundo o presidente da CNM, Glademir Aroldi, a ideia é que o ministro “esclareça como será feita a distribuição das vacinas aos municípios e o que os gestores devem fazer para se preparar

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participa nesta quarta-feira (13) de um encontro com a Confederação Nacional de Municípios (CNM). A reunião também vai contar com a participação de lideranças municipalistas das 27 entidades estaduais. O objetivo do encontro é abordar questões sobre planejamento e execução da vacinação contra a Covid-19.

A reunião será feita por videoconferência e transmitida ao vivo pelo canal oficial da entidade no Youtube. Segundo o presidente da CNM, Glademir Aroldi, a ideia é que o ministro “esclareça como será feita a distribuição das vacinas aos municípios e o que os gestores devem fazer para se preparar”. Para ele, os gestores municipais estão na ponta e são cobrados diretamente pela população.

Além do cronograma de vacinação, o encontro também deve abordar questões relacionadas à distribuição equânime das vacinas no território brasileiro, as prioridades para imunização, bem como o plano nacional de comunicação, a fim de que ocorra de forma transparente e integrada a estados e municípios.