Jucea realiza mais de 54 mil esclarecimentos aos usuários em 2020

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) realizou, de janeiro a dezembro de 2020, um total de 54.178 esclarecimentos aos usuários da autarquia. O atendimento on-line aparece como o favorito dos cidadãos para a solução de dúvidas sobre o sistema e exigências nos processos de registro empresarial.

Segundo os dados do sistema interno de controle da autarquia, foram realizados em 2020, somente pelo chat, no site da Jucea (www.jucea.am.gov.br), 44.432 atendimentos. Implantado desde junho de 2019, com apenas cinco atendentes, com a alta procura teve o atendimento ampliado em 2020, e atualmente possui dez operadores treinados.

De acordo com a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, a prestação de serviços on-line pela autarquia, que permitem a interação direta com os cidadãos, é fundamental para o órgão.

“Com a pandemia da Covid-19, nosso atendimento on-line permitiu que continuássemos os andamentos dos trabalhos, resguardando tanto os servidores quantos os usuários da Jucea. Esse acesso de forma remota a informações e serviços é fundamental para a sociedade e para o Governo do Estado”, afirmou.

Atendimento presencial – Na modalidade presencial, na sede da autarquia, foram realizados 7.120 atendimentos em 2020. Entre os serviços mais procurados estão informações sobre emissão de certidões, resposta de viabilidade (consulta prévia) e cancelamento de viabilidade, além de esclarecimentos de exigências em processos.

E-mail – Já no canal de atendimento pelo e-mail protocolo@jucea.am.gov.br, foram realizados 2.526 atendimentos de dúvidas, que vão de autenticação de contrato, requerimento, alteração a balanço de empresas.

Suspensão do atendimento presencial – Devido à grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e em cumprimento ao Decreto governamental nº 43.271, de 6 de janeiro de 2021, os atendimentos presenciais estão suspensos até o dia 31 de janeiro de 2021.