David Almeida nomeia cientista econômico para administrar Secretaria de Finanças

O cientista econômico Clécio da Cunha Freire é o novo titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) da Prefeitura de Manaus. Ele assume a pasta no lugar de Luiz Gonzaga Campos de Souza, que deixa o cargo para se dedicar à função de secretário geral do Encat-Confaz, por sua posição estratégica frente ao Estado e País.

“Clécio já esteve comigo quando fui governador. Ele agora assume a Semef e o Luiz Gonzaga integra o Encat-Confaz, um órgão importante e estratégico em nível nacional. É um processo normal e relevante em função das atribuições que o Ló possui e observamos que, na prática, seria mais difícil conciliar com um cargo mais executivo no município. Clécio dará imensa contribuição para a nossa administração”, afirmou o prefeito David Almeida.

Clécio Freire ocupou o cargo de secretário extraordinário na gestão interina de David Almeida no governo do Amazonas. Foi também subsecretário operacional da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, entre 2019 e 2020, e é membro do Conselho de Gestão Estratégica do município.

“As expectativas são muito grandes e nossa missão junto à Semef é promover o incremento da receita e da arrecadação, melhorar os indicadores econômicos e financeiros do município como um todo, promovendo um gasto eficiente e, dentro das atuais circunstâncias, devido às adversidades da pandemia, tentar passar por esse momento da melhor forma possível”, afirmou o novo secretário da Semef.

“Conversei com o prefeito David Almeida após o coordenador geral nacional do Encat (Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais) ter enviado um documento oficial a ele, solicitando que eu continuasse no fórum nacional. Em um ato de grandeza de espírito público, o prefeito ressaltou minha importância em outros níveis macros nesse momento e a Semef demanda tempo e esforço, sendo difícil conciliar as funções. Agradeço de coração ao meu amigo e líder Prefeito pela honrosa indicação e continuarei auxiliando no Comitê de Gestão Estratégica Municipal, claro sem a figura na qual estava, de secretário. Desejo ao Clécio uma excelente gestão à frente da pasta”, destacou Luiz.

Foto – Dhyeizo Lemos / Semcom