Candidatos do Enem podem acessar locais de prova com meia hora de antecedência

Decisão do Inep visa conter aglomerações diante de aumento de casos do coronavírus

Com a intenção de evitar aglomerações, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) resolveu antecipar em meia hora a abertura dos portões nos dias de aplicação do Enem. Com a decisão, os inscritos na prova poderão acessar os locais de prova às 11h30 (horário de Brasília). Os portões serão fechados às 13h, 30 minutos antes do início dos testes.

A versão impressa do Enem está marcada para os dias 17 e 24 de janeiro. A versão digital do exame ocorrerá em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Segundo o Inep, mais de 5,7 milhões de pessoas se inscreveram para o exame.

No entanto, órgãos públicos e entidades questionam a aplicação do Enem neste ano. Na última sexta-feira (8), a Defensoria Pública da União (DPU) recorreu judicialmente para tentar adiar as provas, sob o pretexto de que funcionários e candidatos correm sério risco de contágio do novo coronavírus.