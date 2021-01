Anvisa inicia análise para autorização de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19

Técnicos da agência reguladora já começaram a analisar documentação enviada pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz

Os técnicos da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) já começaram a analisar os relatórios com os dados de duas vacinas contra a Covid-19, que tiveram pedidos para uso emergencial feitos pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Em nota, a agência reguladora informou que após o período de checagem da documentação, em que a equipe de especialistas conferiu se todas as informações estavam presentes, deu início à análise. O órgão afirmou que vai continuar em contato com os dois solicitantes da autorização para uso do imunizante durante o processo.

Durante a análise, a Anvisa vai avaliar se os imunizantes têm qualidade, eficácia e segurança contra a Covid-19. O prazo para que a Anvisa conclua a análise para autorizar o uso emergencial de uma vacina contra a Covid-19 é de até 10 dias.