Prefeitura de Manaus suspende atendimento presencial no IMMU

A Prefeitura de Manaus informa que, em respeito ao Decreto Municipal nº 4.999, de 4 de janeiro de 2021, o atendimento presencial na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMUU) estará suspenso a partir desta terça-feira, 12/1, com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas no espaço e, assim, ajudar a frear a transmissão do novo coronavírus na cidade de Manaus.

A população poderá buscar os seguintes canais para atendimento:

Operação e fiscalização de trânsito e transporte

Os serviços de fiscalização e operação de trânsito e transporte vão funcionar normalmente, os agentes estarão presentes para garantir a segurança viária e monitoramento das vias. O usuário que desejar fazer denúncias, tirar dúvidas ou informações sobre o Passa Fácil, poderá ligar para o 0800 092 1188.

Recursos de multas de trânsito – Jari e Defesa Prévia

O Instituto vai receber os recursos de multas apenas pelo serviço on-line, por meio do link: https://servicosimmu.manaus.am.gov.br/.

Os condutores que precisarem imprimir a segunda via de notificação ou de multa poderão acessar o site na opção Recurso de Multas.

Emissão de credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência

O IMMU não emitirá novas credenciais, porém, as que estão próximas de vencer ou já vencidas podem ser utilizadas pelo portador, sem o risco de autuação pelo agente de trânsito. No momento da fiscalização de trânsito, a credencial deverá estar sobre o painel do veículo, com visualização fácil.

Apresentação de condutor

A apresentação do condutor para assumir a multa deve ser feita no setor de habilitação do Detran-AM. A pessoa que irá reconhecer a autuação e o proprietário do veículo devem primeiro ir a um cartório fazer o reconhecimento de assinaturas, em seguida se dirigir ao Detran.

Solicitações para vias

Os serviços de interdição de vias, visitas técnicas e solicitação de sinalização também poderão ser feitos por meio do link: https://servicosimmu.manaus.am.gov.br/, na aba “Documentos”.