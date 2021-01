Orla de Nhamundá recebe obras do Governo do Amazonas

O Governo do Amazonas vai recuperar, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), o muro de contenção da orla do município de Nhamundá, distante 383 quilômetros da capital amazonense. A orla é considerada um dos principais pontos turísticos da cidade.

A empresa vencedora do processo licitatório está em processo de mobilização de homens e máquinas para o local da obra. O levantamento topográfico já está em andamento.

O investimento do Governo do Amazonas nessa obra é da ordem de R$ 2.582.622,27. O contrato prevê a reconstrução em concreto armado do muro de contenção da orla de Nhamundá, para garantir a segurança dos visitantes e dos moradores que frequentam o local.

Com 190 metros de extensão, a orla receberá serviços de aterro e compactação de aterro, aplicação de manta geotêxtil, drenagem com canaletas em tubos de PVC e extravasores para escoamento da água superficial.

Também será construído calçamento em concreto simples para revestimento do aterro do muro, além de guarda-corpo em tubo de aço carbono para segurança dos pedestres.

Situado na calha do Baixo Amazonas, Nhamundá conta com uma população de 21.443 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.

FOTO: Diego Peres/Arquivo Secom