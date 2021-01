Após 41 anos de espera rua do bairro União começa a receber pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Manaus iniciou nesta sexta-feira, 8/1, à noite, a revitalização asfáltica na rua das Palmeiras, bairro União, zona Centro-Sul. Com mais de 580 metros de extensão, há 41 anos a via aguardava obras de infraestrutura.

Durante o início dos serviços, o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, acompanhou o desempenho das equipes noturnas de obras. Para ele, a ação é motivo de alegria para administração do prefeito David Almeida e para o bairro da União.

“Estamos trabalhando nos quatro cantos da cidade, durante a manhã, tarde e noite, honrando os compromissos do prefeito e, com menos de R$ 600 milhões em relação à gestão passada, mas com empenho e dedicação iremos superar os obstáculos”, ressaltou Rotta.

As melhorias na comunidade eram esperadas com ansiedade pela população. Foi o que relatou Gilberto Lopes, líder comunitário do bairro.

“Essa obra irá trazer melhorias de acesso para os moradores da comunidade, bem como no aspecto da economia local, já que é uma rua que dá acesso à universidade, supermercados e está nas proximidades da avenida Djalma Batista, uma das principais vias de Manaus”, destacou.

As equipes da Seminf devem aplicar aproximadamente 300 toneladas de massa asfáltica na rua das Palmeiras, além de realizar a manutenção de iluminação pública com lâmpadas a LED.