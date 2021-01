ProUni oferece 162 mil bolsas em universidade particulares, no primeiro semestre de 2021

Inscrições vão de 12 a 15 de janeiro

Programa Universidade para Todos oferece 162.022 bolsas no primeiro semestre de 2021. Do total, 76.855 são bolsas integrais – que cobrem 100% dos custos – e 85.167 são bolsas parciais – que cobrem 50%. O Ministério da Educação publicou as informações sobre as vagas disponíveis no portal. Período de inscrição vai de 12 a 15 de janeiro.

Para concorrer às bolsas integrais é preciso comprovar renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio, por pessoa. Já para bolsas parciais, a renda familiar per capta pode ser de até 3 salários mínimos. Também é preciso atender ao requisito de ter cursado o ensino médio em escola pública, ou particular, como bolsista integral.

Além disso, para participar do ProUni, o candidato deve ter realizado a edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio e alcançado nota média mínima de 450 pontos, além de não poder zerar na redação. Nessa edição, será usada a nota do ENEM 2019, já o que certame 2020 será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 19 de janeiro. Quem não for aprovado, pode se candidatar à segunda chama ou à lista de espera. O cronograma completo está disponível no link.

Fonte: Brasil 61