Brasil deve começar a produzir vacina contra a Covid-19 a partir do dia 20 deste mês

Laboratório estima a entrega do primeiro milhão de doses ao Ministério da Saúde até o dia 12 de fevereiro

Os ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) importados em meados de janeiro pela Fundação Oswaldo Cruz chegaram e, agora, será possível começar a produção da vacina AstraZeneca/Oxford no Brasil a partir do dia 20 deste mês. O imunizante previne contra a Covid-19 e já começou a ser aplicado no Reino Unido. Por meio de um acordo de transferência de tecnologia, o Complexo Industrial de Bio-Manguinhos da Fiocruz, foi preparado para processar o IFA e deve entregar o primeiro milhão de doses ao Ministério da Saúde até o dia 12 de fevereiro.

Governo zera imposto de importação de seringas e agulhas até junho de 2021

Inep investiu quase R$ 70 milhões em medidas contra Covid-19 e garante segurança na aplicação do Enem



A previsão do laboratório é de que a produção ganhe maior escala nas semanas seguintes. A partir de 22 de fevereiro, Bio-Manguinhos deve entregar 700 mil doses diárias ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). No acordo entre o governo federal, a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, estão previstas mais de 100 milhões de doses a serem produzidas no primeiro semestre deste ano com ingrediente farmacêutico ativo importado.

Fonte: Brasil 61