Aluno da Estácio projeta dispositivo para alimentar cães e gatos controlado por aplicativo

O alimentador automático tem horários e quantidade de ração pré-programada pelo dono dos bichos de estimação

A vida moderna é extremamente inovadora e a cada dia surgem ferramentas que ajudam as pessoas a otimizarem o tempo para programar melhor as tarefas do dia a dia. E se o trabalho está consumindo muito, não consegue nem alimentar o próprio animal de estimação, o acadêmico de Sistemas de Informação da Faculdade Estácio, Daniel Rodrigues Gomes, pesquisou e projetou um dispositivo automático para disparar alimento para cães e gatos.

A ferramenta possui sensores e motor que disparam o alimento no horário programado pelo proprietário do animal. Além disso, o dono pode acompanhar de longe para supervisionar e controlar o alimentador através de um aplicativo. Por fim, é possível ter acesso a um relatório com todas as informações relacionadas à alimentação diária do pet e do gato.

“No Brasil, o mercado de pets é um dos maiores do mundo, embora todos os problemas que o país vem enfrentando economicamente. É notório o quanto está indo na direção promissora. Neste contexto, o protótipo é destinado a esse público crescente que gosta de ter animal de estimação em casa e, na maioria das vezes, estão indisponíveis para cuidar da alimentação”, explica o acadêmico.

O formando explica que o seu projeto, ao contrário de alguns dispositivos que já existem no mercado, possui um diferencial muito mais atrativo que os demais: ele é acessível. “O que mais barateia é que utilizo arduino [uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto], muito mais fácil e barato para encontrar. Custa em torno de 30,00. É um produto mais simples e mais acessível”, afirma.

O protótipo construído pelo acadêmico da Estácio conta ainda com um sistema desenvolvido na web para que o usuário possa acionar o dispositivo de qualquer lugar que esteja.

“Essa foi uma das experiências marcantes da faculdade. Não esperava fazer um projeto como este. Foi quase um ano pesquisando, eu trabalhei bastante em cima desse trabalho e procurei profissionais que possuem experiência na área de automação. Me sinto realizado por ter feito um trabalho de excelência”, comemora Daniel.