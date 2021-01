Samsung vislumbra um “Melhor Normal” para 2021

Por Sebastian Seung, presidente e chefe da Samsung Research

2020 foi um ano como nenhum outro, um período que rápida e inesperadamente sacudiu nossas vidas e reinventou nosso normal. Ganhamos um novo ponto de vista sobre as coisas que realmente importam, como nossa saúde e nossos entes queridos, bem como novas e mais verdadeiras experiências.

E para nos adaptarmos à nossa nova maneira de viver, nos envolvemos ainda mais com a tecnologia, usando-a para nos conectarmos com outras pessoas e encontrar novas formas de satisfação em nosso dia a dia, direto do conforto de nossas casas. Nós a usamos para continuar avançando na educação, no trabalho e até na celebração de grandes momentos da vida, especialmente em uma época em que sentíamos que tudo estava parado.

No ano passado, a Samsung deu início a uma nova década na CES e compartilhou com o mundo o ideal de possibilitar experiências que tornam a tecnologia cada vez mais significativa em nossas vidas. Falamos sobre um mundo em que nossas salas de estar se tornariam academias e espaços de reunião, em que as cozinhas ficariam hiper personalizadas para nossas necessidades mais individuais. Mal sabíamos, entretanto, que essas experiências se tornariam tão importantes de forma tão rápida.

Agora, embora não possamos nos encontrar pessoalmente em Las Vegas, acreditamos que esta possa ser a CES mais empolgante até o momento. Nela, embarcaremos de vez na próxima fase desta jornada, na qual nos concentraremos em experiências que melhoram vidas e o mundo em que vivemos. Juntos, podemos criar um “Melhor Normal para Todos”.

Este “Melhor Normal para Todos” – ou “Better Normal for All” – é centrado na ideia de que, com a tecnologia certa, estamos prontos para um futuro melhor e mais brilhante. Mal posso esperar para recebê-los na coletiva de imprensa da Samsung na CES 2021 para revelar mais detalhes de como será esse Melhor Normal, começando com tecnologias personalizadas para você, Inteligência Artificial para melhorar sua vida doméstica e expandindo o tema para inovações que fazem diferença em nossa sociedade. Aqui, abaixo, está uma prévia do que irei anunciar:

Uma experiência melhor e mais personalizada

Nossa visão de um “Melhor Normal para Todos” começa e termina com você. Todos nós passamos mais tempo em casa, esperando e exigindo mais das nossas salas de estar e, para muitos, isso tem sido cada vez mais desafiador. É por isso que estamos introduzindo tecnologias mais inteligentes que enriquecem sua vida por meio de experiências personalizadas e integradas – desde ajudá-lo a dominar sua técnica de ioga e atingir seus objetivos fitness em casa até a navegar por uma nova dieta com receitas personalizadas e equipamentos de cozinha conectados e intuitivos.

IA empoderando uma casa melhor

O Melhor Normal não terá, necessariamente, a mesma aparência para você ou para mim. Ele girará em torno das necessidades e hábitos únicos de cada pessoa. Devemos criar tecnologias que se adaptam aos nossos modos de vida e agregam valor a tudo o que fazemos, tornando as novas experiências mais acessíveis e emocionantes. Imagine como seria mais fácil se você tivesse um parceiro de confiança pela casa, uma extensão de você mesmo que pudesse ajudá-lo a arrumar a mesa ou a guardar mantimentos, reconhecendo e manuseando objetos com cuidado e precisão. Bem, não imagine mais, porque na CES 2021, vamos mostrar como nossas pesquisas de ponta estão trabalhando para trazer um par extra de mãos para reforçar as tarefas domésticas. Estamos aprimorando nossas tecnologias de IA para permitir que você faça mais do que nunca, e mal podemos esperar para mostrar como a robótica nos apoiará na jornada para esse Melhor Normal.

Tecnologia moldando um futuro mais brilhante

Ao longo desta jornada, devemos reconhecer nossa responsabilidade de servir não apenas aos nossos usuários, mas também ao nosso planeta e à nossa sociedade. Embora a tecnologia possa remodelar a maneira como as pessoas se comunicam e vivenciam o mundo hoje, ela também possibilita um futuro mais brilhante. Enquanto superamos um dos maiores desafios de nossa vida, devemos permanecer juntos para garantir que nosso Melhor Normal também beneficie as gerações que estão por vir.

Na CES 2021, a Samsung compartilhará mais sobre sua visão de sustentabilidade.

Como líder global em tecnologia, quebrar barreiras para um futuro melhor continuará sendo fundamental para nossa missão, pois colocamos as pessoas, a sociedade e o planeta no centro de tudo o que fazemos.

Estamos no início de uma oportunidade única de não apenas superar as adversidades do ano passado, mas de criar, justamente, um “Melhor Normal para Todos”, e estou muito animado para compartilhar mais sobre como a Samsung está tornando isso uma realidade. Espero que vocês se juntem a mim durante a coletiva de imprensa virtual da Samsung na CES 2021 na segunda-feira, 11 de janeiro.