Secretaria de Cultura e Economia Criativa lança exposição virtual no ‘Dia do Fotógrafo’

No Dia do Fotógrafo, comemorado na próxima sexta-feira (08/01), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, lançará no Youtube a exposição “Fotogenes: o DNA da Fotografia”, para homenagear os profissionais da área. Mais de 30 profissionais farão parte da mostra que será realizada em um vídeo, produzido pelo Núcleo Audiovisual da Secretaria.

Após convite da secretaria, fotógrafos profissionais e amadores enviaram obras que melhor representavam suas trajetórias, além de informações sobre a biografia e contatos das redes sociais.

“Além de homenagear o profissional, queremos também ajudar a divulgar o trabalho para um público mais amplo. É uma forma de lembrar a data e não arriscar a segurança de ninguém em meio à pandemia”, afirma a assistente técnica da Central de Exposição da pasta, Aline Rosana.

A exposição será lançada no Youtube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Cultura do AM), às 16h. No total, “Fotogenes” terá 35 participantes, cada fotógrafo com duas obras, totalizando 70 imagens.

Participam da mostra: Adriel Marcos, Ana Cristina da Silva Bandeira, Andréa Mesquita, Carlos Navarro, Caroline Pimentel Moraes, Chris Gouvea, Claudia Higuchi, Cleomir Lage, Danielle Moroni, Diogo Thompson, Eliton de Freitas Gomes, Ellen Gatto, Expedito Calixto, Francisco Tote, Gisele Gomes, Iuçana Mouco, Izis Negreiros, Jorge Santos, Larissa Pedroso, Leandro Tapajós, Marcelo Couteiro, Mariana Rebouças, Nonata Silva, Paula Moraes, Pedro Marcelo Aguiar, Rai Ramid, Ricardo Balby, Rômulo Affonso, Rômulo Trindade, Sâmela Teixeira, Sandra Monteiro, Selma Carvalho, Sérgio Corrêa, Simone Brandão e Vera Carla.